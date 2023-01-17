Ермаченкова Лукерья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаченкова Лукерья Андреевна

Ермаченкова Лукерья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

03.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермаченков Яков Январьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ермаченков Сергей Январьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич

Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Ермаченков Иван Январьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич

Рождение ребёнка
22.06.1923

Сын: Ермаченков Александр Январьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич

Безводная, Даниловичская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ермаченков Николай Январьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Январьевна

Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаченков Январь Киреевич

Смерть
03.12.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close