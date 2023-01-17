Ермаченкова Лукерья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти03.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ермаченков Яков Январьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ермаченков Сергей Январьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич
Рождение ребёнка
07.01.1919
Сын: Ермаченков Иван Январьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич
Рождение ребёнка
22.06.1923
Сын: Ермаченков Александр Январьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич
Безводная, Даниловичская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ермаченков Николай Январьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Январьевна
Отец ребёнка: Ермаченков Январь Киреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1956