Ермаченков Николай Январьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченков Николай Январьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ермаченков Январь Киреевич

Мать: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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