Ермаченков Январь Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченков Январь Киреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

31.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ермаченков Кирей Семёнович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермаченков Яков Январьевич

Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ермаченков Сергей Январьевич

Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Ермаченков Иван Январьевич

Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
22.06.1923

Сын: Ермаченков Александр Январьевич

Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Безводная, Даниловичская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ермаченков Николай Январьевич

Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Январьевна

Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Смерть
31.01.1955
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