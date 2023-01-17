Ермаченков Январь Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти31.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ермаченков Кирей Семёнович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ермаченков Яков Январьевич
Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ермаченков Сергей Январьевич
Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1919
Сын: Ермаченков Иван Январьевич
Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1923
Сын: Ермаченков Александр Январьевич
Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна
Безводная, Даниловичская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ермаченков Николай Январьевич
Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Январьевна
Мать ребёнка: Ермаченкова Лукерья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1955