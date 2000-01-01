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Ермаченков Иван Январьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: Ермаченков Январь Киреевич

Мать: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1991
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