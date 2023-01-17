Ермаченков Александр Январьевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1923
Дата смерти14.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923
Рождение ребёнка
23.02.1949
Дочь: Сергеенкова Нелли Александровна
Мать ребёнка: Ермаченкова Екатерина Ильинична
Смоленская обл., Екимовичский р-н, д. Ивановское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1989
Ивановское, Рославльский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище