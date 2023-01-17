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Ермаченков Александр Январьевич

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Место рождения

Безводная, Даниловичская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

22.06.1923

Дата смерти

14.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923

Отец: Ермаченков Январь Киреевич

Мать: Ермаченкова Лукерья Андреевна

Безводная, Даниловичская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1949

Дочь: Сергеенкова Нелли Александровна

Мать ребёнка: Ермаченкова Екатерина Ильинична

Смоленская обл., Екимовичский р-н, д. Ивановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермаченкова Екатерина Ильинична

Смерть
14.09.1989
Ивановское, Рославльский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище
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