Сергеенкова (Ермаченкова) Нелли Александровна
Место рожденияСмоленская обл., Екимовичский р-н, д. Ивановское
Дата рождения23.02.1949
Дата смерти08.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1949
Смоленская обл., Екимовичский р-н, д. Ивановское
Рождение ребёнка
07.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеенков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеенков Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2003