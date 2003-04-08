Сергеенкова (Ермаченкова) Нелли Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенкова (Ермаченкова) Нелли Александровна

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Место рождения

Смоленская обл., Екимовичский р-н, д. Ивановское

Дата рождения

23.02.1949

Дата смерти

08.04.2003

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1949

Отец: Ермаченков Александр Январьевич

Мать: Ермаченкова Екатерина Ильинична

Смоленская обл., Екимовичский р-н, д. Ивановское
Рождение ребёнка
07.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеенков Николай Михайлович

Ивановское, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеенков Николай Михайлович

Ивановское, Рославльский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеенков Николай Михайлович

Смерть
08.04.2003
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