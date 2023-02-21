Сергеенков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1944
Дата смерти23.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеенкова Нелли Александровна
Рождение ребёнка
16.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеенкова Нелли Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1990