Сергеенков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенков Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1944

Дата смерти

23.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеенкова Нелли Александровна

Ивановское, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеенкова Нелли Александровна

Ивановское, Рославльский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеенкова Нелли Александровна

Смерть
23.10.1990
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