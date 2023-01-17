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Козлов Василий Николаевич

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Место рождения

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

13.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1856 ст.

Отец: Николай Васильевич

Мать: Матрёна Арефьевна

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
26.09.1876

Жена: Пелагея Павловна

Успенский Погост, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Мурасова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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