Козлов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1856 ст.
Отец: Николай Васильевич
Мать: Матрёна Арефьевна
Бракосочетание
26.09.1876
Жена: Пелагея Павловна
Успенский Погост, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Мурасова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно