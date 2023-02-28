Пелагея Павлова

Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1876
Успенский Погост, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Мурасова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Николаевич
Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно