Пелагея Павлова

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Пелагея Павловна

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Место рождения

Коршуниха, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Коршуниха, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
26.09.1876

Муж: Козлов Василий Николаевич

Успенский Погост, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Мурасова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Николаевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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