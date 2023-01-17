Матрёна Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Арефьевна

Матрёна Арефьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Агрофена Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.01.1856 ст.

Сын: Козлов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close