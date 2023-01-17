Матрёна Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Агрофена Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1856 ст.
Сын: Козлов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно