Абдулкаюм Худайбердин
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Худайбирде Айсакаев
Мать: Гульбикей
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Минзифа Абдулкаюмова
Мать ребёнка: Гульбагира
Рождение ребёнка
08.01.1854
Сын: Багдасар Абдулкаюмов
Мать ребёнка: Гульбагира
Рождение ребёнка
04.06.1857
Сын: Минлехан Абдулкаюмов
Мать ребёнка: Гульбагира
Смерть
Неизвестно