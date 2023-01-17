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Абдулкаюм Худайбердин

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Худайбирде Айсакаев

Мать: Гульбикей

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Минзифа Абдулкаюмова

Мать ребёнка: Гульбагира

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1854

Сын: Багдасар Абдулкаюмов

Мать ребёнка: Гульбагира

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1857

Сын: Минлехан Абдулкаюмов

Мать ребёнка: Гульбагира

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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