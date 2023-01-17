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Худайбирде Айсакаев

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Гайса (Айсакай) Сулейманов

Мать: Гульбика Салиева

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шагизиган Худайбирдеов

Мать ребёнка: Гульбикей

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гайнизаман Худайбирдеов

Мать ребёнка: Гульбикей

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Габдулгани Худайбирдеов

Мать ребёнка: Гульбикей

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулкаюм Худайбердин

Мать ребёнка: Гульбикей

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бибигумаюн Худайбирдеова

Мать ребёнка: Гульбикей

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мухаметшакир Худайбирдин

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шамсикамар Худайбирдеова

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухаметханиф Худайбирдеов

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шамсиджамал Худайбирдеова

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1847
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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