Худайбирде Айсакаев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Гайса (Айсакай) Сулейманов
Мать: Гульбика Салиева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Гульбикей
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Гульбикей
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Гульбикей
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гульбикей
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бибигумаюн Худайбирдеова
Мать ребёнка: Гульбикей
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шамсикамар Худайбирдеова
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухаметханиф Худайбирдеов
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шамсиджамал Худайбирдеова
Мать ребёнка: Гафифа
Смерть
1847