Гульбикей
Место рожденияКиги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Дата рождения1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бибигумаюн Худайбирдеова
Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев