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Гульбикей

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Место рождения

Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шагизиган Худайбирдеов

Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гайнизаман Худайбирдеов

Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Габдулгани Худайбирдеов

Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулкаюм Худайбердин

Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бибигумаюн Худайбирдеова

Отец ребёнка: Худайбирде Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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