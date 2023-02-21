Гульбагира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Минзифа Абдулкаюмова
Отец ребёнка: Абдулкаюм Худайбердин
Рождение ребёнка
08.01.1854
Сын: Багдасар Абдулкаюмов
Отец ребёнка: Абдулкаюм Худайбердин
Рождение ребёнка
04.06.1857
Сын: Минлехан Абдулкаюмов
Отец ребёнка: Абдулкаюм Худайбердин