Гульбагира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульбагира

Гульбагира

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Минзифа Абдулкаюмова

Отец ребёнка: Абдулкаюм Худайбердин

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1854

Сын: Багдасар Абдулкаюмов

Отец ребёнка: Абдулкаюм Худайбердин

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1857

Сын: Минлехан Абдулкаюмов

Отец ребёнка: Абдулкаюм Худайбердин

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close