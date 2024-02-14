Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Шайхетдин

Мать: Хоснижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Садыкова) Нурия

Отец ребёнка: Садыков Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Закир

Рождение ребёнка
1913

Сын: Садыков Барый

Отец ребёнка: Садыков Закир

Смерть
Неизвестно

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