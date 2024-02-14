Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Шайхетдин
Мать: Хоснижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садыкова) Нурия
Отец ребёнка: Садыков Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Закир
Рождение ребёнка
1913
Сын: Садыков Барый
Отец ребёнка: Садыков Закир
Смерть
Неизвестно