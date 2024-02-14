Садыков Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Закир

Садыков Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Садыкова) Нурия

Мать ребёнка: Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар

Рождение ребёнка
1913

Сын: Садыков Барый

Мать ребёнка: Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.