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Ахметов Шайхетдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мухаметкулов Ахмет

Мать: (Аббязова) Биби-Гайша Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар

Мать ребёнка: Хоснижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхетдинов Габдерахман

Мать ребёнка: Хоснижамал

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шайхетдинов Борхан

Мать ребёнка: Хоснижамал

Смерть
Неизвестно

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