Ахметов Шайхетдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар
Мать ребёнка: Хоснижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хоснижамал
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шайхетдинов Борхан
Мать ребёнка: Хоснижамал
Смерть
Неизвестно