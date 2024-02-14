Хоснижамал
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова (Шайхетдинова) Махисарвар
Отец ребёнка: Ахметов Шайхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметов Шайхетдин
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шайхетдинов Борхан
Отец ребёнка: Ахметов Шайхетдин
Смерть
Неизвестно