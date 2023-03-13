Гусева (Абрамова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гусевъ Григорий
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Гусева) Прасковья
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
15.09.1794
Сын: Гусевъ Никита
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Гусева) Ненила
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Гусева) Прасковья
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей