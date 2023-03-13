Гусева (Абрамова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Абрамова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Абрамъ

Мать: Абрамова Крестинья Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Тимофей

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гусевъ Григорий

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Гусева) Прасковья

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1794

Сын: Гусевъ Никита

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Гусева) Ненила

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Гусева) Прасковья

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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