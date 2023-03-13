Гусевъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусевъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Гусевъ Петръ

Мать: Гусева Василиса Матвеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гусевъ Григорий

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1794

Сын: Гусевъ Никита

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Наталья

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