Гусевъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Гусевъ Петръ
Мать: Гусева Василиса Матвеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гусевъ Григорий
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
15.09.1794
Сын: Гусевъ Никита
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Наталья