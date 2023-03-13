Гусева Василиса Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гусевъ Корнила
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гусевъ Тимофей
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Петръ