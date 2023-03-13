Гусева Василиса Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Василиса Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Гусевъ Корнила

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гусевъ Тимофей

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Петръ

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