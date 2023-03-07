Гусевъ Корнила
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Гусевъ Петръ
Мать: Гусева Василиса Матвеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Гусевъ Савелий
Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гусевъ Осипъ
Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гусевъ Ермолай
Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811