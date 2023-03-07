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Гусевъ Корнила

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Гусевъ Петръ

Мать: Гусева Василиса Матвеева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Гусевъ Савелий

Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Гусевъ Осипъ

Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Гусевъ Ермолай

Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Акулина Афанасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Акулина Афанасьева

Смерть
1811
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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