Гусева Акулина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Корнила
Рождение ребёнка
1766
Сын: Гусевъ Савелий
Отец ребёнка: Гусевъ Корнила
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Гусева) Анна
Отец ребёнка: Гусевъ Корнила
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гусевъ Осипъ
Отец ребёнка: Гусевъ Корнила
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гусевъ Ермолай
Отец ребёнка: Гусевъ Корнила
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Гусева) Авдотья
Отец ребёнка: Гусевъ Корнила