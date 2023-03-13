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Гусева Акулина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Корнила

Рождение ребёнка
1766

Сын: Гусевъ Савелий

Отец ребёнка: Гусевъ Корнила

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Гусева) Анна

Отец ребёнка: Гусевъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Гусевъ Осипъ

Отец ребёнка: Гусевъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Гусевъ Ермолай

Отец ребёнка: Гусевъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Гусева) Авдотья

Отец ребёнка: Гусевъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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