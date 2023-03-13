Абрамова Крестинья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Крестинья Артемьева

Абрамова Крестинья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мирскова Ирина

Отец ребёнка: Абрамъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Коюшкина Акулина

Отец ребёнка: Абрамъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Абрамова Татьяна

Отец ребёнка: Абрамъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Абрамовъ Пахомъ

Отец ребёнка: Абрамъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Абрамъ

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Гусева Наталья

Отец ребёнка: Абрамъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close