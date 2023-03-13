Абрамова Крестинья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Мирскова Ирина
Отец ребёнка: Абрамъ
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Коюшкина Акулина
Отец ребёнка: Абрамъ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Абрамова Татьяна
Отец ребёнка: Абрамъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Абрамовъ Пахомъ
Отец ребёнка: Абрамъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Гусева Наталья
Отец ребёнка: Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамъ