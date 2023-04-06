Мирскова (Абрамова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирскова (Абрамова) Ирина

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Абрамъ

Мать: Абрамова Крестинья Артемьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Антропова Салманида

Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мирсковъ Данила

Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Мирсковъ Василий

Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирсковъ Максимъ

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