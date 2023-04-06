Мирскова (Абрамова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1737
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Абрамъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Антропова Салманида
Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мирсковъ Данила
Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мирсковъ Василий
Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Мирсковъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирсковъ Максимъ