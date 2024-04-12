Кутинова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутинова Валентина Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаев Василий

Мать: Минаева Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кутинов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кутинов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутинов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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