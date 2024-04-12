Кутинова Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаев Василий
Мать: Минаева Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кутинов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кутинов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно