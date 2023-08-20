Кутинов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутинов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кутинова Валентина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутинов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кутинова Валентина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутинова Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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