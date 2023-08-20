Кутинов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кутинова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутинов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кутинова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно