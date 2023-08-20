Минаева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Пастухова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минаева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутинова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Минаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий
Смерть
Неизвестно