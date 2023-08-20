Минаева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Пастухова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минаева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутинова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Минаев Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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