Рубан Варвара Саввична
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Рубан Иван Матвеевич
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Рождение ребёнка
11.05.1918
Отец ребёнка: Рубан Иван Матвеевич
Россия Х
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубан Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно