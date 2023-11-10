(Рубан) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913
Отец: Рубан Иван Матвеевич
Мать: Рубан Варвара Саввична
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Крещение
01.09.1913
Godparents:Криволукские крестьяне : Севастьян Васильевич Федорченко и Никиты Ивченко жена - Фекла Деаидовна
Смерть
Неизвестно