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(Рубан) Елизавета Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913

Отец: Рубан Иван Матвеевич

Мать: Рубан Варвара Саввична

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Крещение
01.09.1913
Godparents:Криволукские крестьяне : Севастьян Васильевич Федорченко и Никиты Ивченко жена - Фекла Деаидовна
Смерть
Неизвестно
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