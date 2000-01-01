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Ушилов Степан Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1871

Отец: Ушилов Яким Андреев

Мать: Ушивова Васса Никифорова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ушилов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.01.1901

Жена: Ушилова Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Зиновья Степановна

Мать ребёнка: Ушилова Мавра Максимовна

д.Бочиха
Рождение ребёнка
02.06.1906

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Ушилова Мавра Максимовна

д.Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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