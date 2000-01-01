Ушилов Степан Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1871
Отец: Ушилов Яким Андреев
Мать: Ушивова Васса Никифорова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.01.1901
Жена: Ушилова Мавра Максимовна
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Зиновья Степановна
Мать ребёнка: Ушилова Мавра Максимовна
д.Бочиха
Рождение ребёнка
02.06.1906
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Ушилова Мавра Максимовна
д.Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно