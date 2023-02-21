Ушилов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушилов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ушилов Степан Якимович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1912

Жена: Ушилова Марфа Лаврентьева

Рождение ребёнка
18.10.1912

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ушилова Марфа Лаврентьева

Рождение ребёнка
12.01.1914

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ушилова Марфа Лаврентьева

Рождение ребёнка
24.06.1915

Сын: Ушилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ушилова Марфа Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
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