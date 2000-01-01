Ушилова Марфа Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1912
Рождение ребёнка
18.10.1912
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ушилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.01.1914
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ушилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
24.06.1915
Сын: Ушилов Иван Иванович
Отец ребёнка: Ушилов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно