Ушилова (Создашова) Мавра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушилова (Создашова) Мавра Максимовна

Место рождения

Наумовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Создашов Максим Васильев

Мать: не указана

Наумовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Ушилов Степан Якимович

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Зиновья Степановна

Отец ребёнка: Ушилов Степан Якимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1906

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Ушилов Степан Якимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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