Ушилова (Создашова) Мавра Максимовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Создашов Максим Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Зиновья Степановна
Отец ребёнка: Ушилов Степан Якимович
Рождение ребёнка
02.06.1906
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Ушилов Степан Якимович
Смерть
Неизвестно