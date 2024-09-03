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Березин Петр Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Березин Дмитрий Агафонов

Мать: Березина Екатерина Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина (Березина) Марна Петроваа

Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Березин Василий Петров

Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Рождение ребёнка
13.01.1887

Сын: Березин Афанасий Петров

Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Рождение ребёнка
09.11.1892

Сын: Березин Иван Петров

Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Смерть
Неизвестно

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