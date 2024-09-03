Березин Петр Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина (Березина) Марна Петроваа
Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1876
Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1887
Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова
Рождение ребёнка
09.11.1892
Сын: Березин Иван Петров
Мать ребёнка: Березина (Лехтина) Феврония Иванова
Смерть
Неизвестно