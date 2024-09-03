Березин Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1898
Мать ребёнка: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.10.1902
Мать ребёнка: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.02.1906
Мать ребёнка: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна
Смерть
Неизвестно