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Березин Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876

Отец: Березин Петр Дементьев

Мать: Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Березин Федор Васильев

Мать ребёнка: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.10.1902

Сын: Березин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.02.1906

Сын: Березин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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