Березина (Лехтина) Феврония Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина (Березина) Марна Петроваа
Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев
Рождение ребёнка
27.01.1876
Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев
Рождение ребёнка
13.01.1887
Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев
Рождение ребёнка
09.11.1892
Сын: Березин Иван Петров
Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев
Смерть
Неизвестно