Березина (Лехтина) Феврония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Лехтина) Феврония Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Петр Дементьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина (Березина) Марна Петроваа

Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев

Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Березин Василий Петров

Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев

Рождение ребёнка
13.01.1887

Сын: Березин Афанасий Петров

Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев

Рождение ребёнка
09.11.1892

Сын: Березин Иван Петров

Отец ребёнка: Березин Петр Дементьев

Смерть
Неизвестно

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