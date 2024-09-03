Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1875

Дата смерти

07.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Василий Петров

Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Березин Федор Васильев

Отец ребёнка: Березин Василий Петров

Рождение ребёнка
24.10.1902

Сын: Березин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Березин Василий Петров

Рождение ребёнка
05.02.1906

Сын: Березин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Березин Василий Петров

Смерть
07.01.1911

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