Березина (Еговцева) Анисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1875
Дата смерти07.01.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1898
Отец ребёнка: Березин Василий Петров
Рождение ребёнка
24.10.1902
Отец ребёнка: Березин Василий Петров
Рождение ребёнка
05.02.1906
Отец ребёнка: Березин Василий Петров
Смерть
07.01.1911