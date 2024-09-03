Березина Екатерина Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти01.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Березин Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Оленьева (Березин) Ефросинья Дмитриева
Отец ребёнка: Березин Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Некрасова (Березин) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Березин Дмитрий Агафонов
Смерть
01.01.1895