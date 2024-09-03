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Березина Екатерина Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Дмитрий Агафонов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Березин Петр Дементьев

Отец ребёнка: Березин Дмитрий Агафонов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Оленьева (Березин) Ефросинья Дмитриева

Отец ребёнка: Березин Дмитрий Агафонов

Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Некрасова (Березин) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Березин Дмитрий Агафонов

Смерть
01.01.1895

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