Тапильский Иван Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тапильский Иван Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1846 г.р.

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Тапильский Филимон Афанасьевич

Мать: не указана

Вычислено по Ревизской сказке купцов г. Сапожка 1858 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тапильская Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Топильский Илья Иванович

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Тапильский Иван Иванович

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Топильский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Тапильская Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Тапильская Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Тапильская Алимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Топильский Николай Иванович

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Тапильский Василий Иванович

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Тапильская Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Место жительства
1858
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Смерть
Неизвестно

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