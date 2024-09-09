Тапильский Иван Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Тапильский Филимон Афанасьевич
Мать: не указана
Вычислено по Ревизской сказке купцов г. Сапожка 1858 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Топильский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Тапильская Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Тапильская Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Тапильская Алимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Топильский Николай Иванович
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Тапильский Василий Иванович
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Тапильская Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Тапильская Ирина Михайловна
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Место жительства
1858
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Смерть
Неизвестно