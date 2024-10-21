Топильский Илья Иванович Вычислено 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Топильский Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

18.05.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: Тапильский Иван Филимонович

Мать: Тапильская Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топильская Дарья Зосимовна

Рождение ребёнка
01.09.1855 ст.

Сын: Топильский Александр Ильич

Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.12.1857 ст.

Сын: Топильский Степан Ильич

Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
По Справочная книга о лицах С.–Петербургского купечества в 1879 г., стр. 87 ему 21 год
Место жительства
1858
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.

Сын: Топильский Федор Ильич

Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна

Рождение ребёнка
06.02.1864

Сын: Топильский Алексей Ильич

Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна

Упоминание
1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
"36 лет, в купечестве состоит с 1870 г. Живет в Васильевской части, Биржевой переулок, дд. 1-2. На городской службе не состоит (2446-3177)" https://vivaldi.nlr.ru/bx000040093/view/?#page=413
Поручитель
15.09.1874 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
“Сапожковский второй гильдии купеческий сын Николай Иванович Тапильский православного исповедания первым браком, 27 лет и дочь крестьянина Тверской губернии, Зубцовского уезда, Иружской волости, дерев... Показать все
Восприемник
10.11.1875 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Екатерина родилась 7 ноября 1875 г. Крещена 10 ноября в церкви Великомученицы Екатерины на Васильевском острове СПб. Родители: Рязанской губернии, города Сапожка 2-й гильдии купеческий сын Николай Ива... Показать все
Упоминание
1876
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кандидат в гласные 1-го разряда С-Петербургской биржи https://www.library6.com/books/580211.pdf (эл. с. 328)
Упоминание
1877
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание в Книге петербургского купечества 1877 г. среди купцов 1-й гильдии: Топильский Илья Иванович, 42 л., вероисповедания православного, получил домашнее образование; в купечестве состоит с 1870... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1877 ст.

Сын: Топильский Петр Ильич

Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Топильская Глафира Ильинична

Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
05.04.1881 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник на крещении внука, Бориса Федоровича Топильского: Родители: С-Петербургский 1-й гильдии купеческий сын Федор Ильич Тапильский и законная жена его Агрипина Павловна, обои православного исп... Показать все
Упоминание
1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Купец 1-й гильдии. "47 лет, вероисповедания православного; получил домашнее образование; в купечестве сост. с 1870 по 1871 г. по 2-й гильдии. Живет: Волхонский переулок, д 4. Занимается комис. (?) При... Показать все
Упоминание
1883
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Купец 2-й гильдии. "48 лет, вероисповедания православного, образование домашнее; в купечестве с 1870 по 1871 г. по 2-й гильдии и с 1871 по 1883 г. по 1-й гильдии. Живет: Васильевская часть, 1-й участо... Показать все
Упоминание
1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Купец 2-й гильдии Волхонский переулок, д. 4. https://vivaldi.nlr.ru/bx000040014/view/?#page=543 В дальнейшем в купеческом справочнике не упоминается
Место жительства
С 1897 по 1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кронверкский, 63
Смерть
18.05.1899 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер 18 мая 1899 г. в возрасте 62 лет от воспаления легких, в статусе “петербургского мещанина”. Отпевали во Введенской церкви на Петроградской стороне. Похоронен на Смоленском православном кладбище.... Показать все

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