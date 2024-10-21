Топильский Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смерти18.05.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1855 ст.
Сын: Топильский Александр Ильич
Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна
Рождение ребёнка
08.12.1857 ст.
Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна
По Справочная книга о лицах С.–Петербургского купечества в 1879 г., стр. 87 ему 21 год
Место жительства
1858
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.
Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна
Рождение ребёнка
06.02.1864
Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна
Упоминание
1871
"36 лет, в купечестве состоит с 1870 г. Живет в Васильевской части, Биржевой переулок, дд. 1-2. На городской службе не состоит (2446-3177)" https://vivaldi.nlr.ru/bx000040093/view/?#page=413
Поручитель
15.09.1874 ст.
“Сапожковский второй гильдии купеческий сын Николай Иванович Тапильский православного исповедания первым браком, 27 лет и дочь крестьянина Тверской губернии, Зубцовского уезда, Иружской волости, дерев... Показать все
Восприемник
10.11.1875 ст.
Екатерина родилась 7 ноября 1875 г. Крещена 10 ноября в церкви Великомученицы Екатерины на Васильевском острове СПб. Родители: Рязанской губернии, города Сапожка 2-й гильдии купеческий сын Николай Ива... Показать все
Упоминание
1876
Кандидат в гласные 1-го разряда С-Петербургской биржи https://www.library6.com/books/580211.pdf (эл. с. 328)
Упоминание
1877
Упоминание в Книге петербургского купечества 1877 г. среди купцов 1-й гильдии: Топильский Илья Иванович, 42 л., вероисповедания православного, получил домашнее образование; в купечестве состоит с 1870... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1877 ст.
Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна
Рождение ребёнка
14.04.1879
Дочь: Топильская Глафира Ильинична
Мать ребёнка: Топильская Дарья Зосимовна
Восприемник
05.04.1881 ст.
Восприемник на крещении внука, Бориса Федоровича Топильского: Родители: С-Петербургский 1-й гильдии купеческий сын Федор Ильич Тапильский и законная жена его Агрипина Павловна, обои православного исп... Показать все
Упоминание
1882
Купец 1-й гильдии. "47 лет, вероисповедания православного; получил домашнее образование; в купечестве сост. с 1870 по 1871 г. по 2-й гильдии. Живет: Волхонский переулок, д 4. Занимается комис. (?) При... Показать все
Упоминание
1883
Купец 2-й гильдии. "48 лет, вероисповедания православного, образование домашнее; в купечестве с 1870 по 1871 г. по 2-й гильдии и с 1871 по 1883 г. по 1-й гильдии. Живет: Васильевская часть, 1-й участо... Показать все
Упоминание
1884
Купец 2-й гильдии Волхонский переулок, д. 4. https://vivaldi.nlr.ru/bx000040014/view/?#page=543 В дальнейшем в купеческом справочнике не упоминается
Место жительства
С 1897 по 1899
Кронверкский, 63
Смерть
18.05.1899 ст.
Умер 18 мая 1899 г. в возрасте 62 лет от воспаления легких, в статусе “петербургского мещанина”. Отпевали во Введенской церкви на Петроградской стороне. Похоронен на Смоленском православном кладбище.... Показать все