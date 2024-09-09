Тапильская Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТапильская Ирина Михайловна

Тапильская Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1846 г.р.

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тапильский Иван Филимонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Топильский Илья Иванович

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Тапильский Иван Иванович

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Топильский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Тапильская Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Тапильская Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Тапильская Алимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Топильский Николай Иванович

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Тапильский Василий Иванович

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Тапильская Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Место жительства
1858
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.