Тапильская Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Топильский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Тапильская Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Тапильская Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Тапильская Алимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Топильский Николай Иванович
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Тапильский Василий Иванович
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Тапильская Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Тапильский Иван Филимонович
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Место жительства
1858
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Смерть
Неизвестно