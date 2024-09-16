Топильская Дарья Зосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смерти02.10.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1855 ст.
Сын: Топильский Александр Ильич
Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1857 ст.
Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
По Справочная книга о лицах С.–Петербургского купечества в 1879 г., стр. 87 ему 21 год
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.
Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1864
Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1879
Дочь: Топильская Глафира Ильинична
Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович
Лечение в госпитале
1881
ЦГИА СПб. Фонд 389. Опись 1. Дело 812 20.09.1881–23.10.1881 Топильская Дарья Зосимовна ДОМ ПРИЗРЕНИЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ, УЧРЕЖДЕННЫЙ ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ III. СТАНЦИЯ УДЕЛЬНАЯ ФИНЛЯНДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО... Показать все
Смерть
02.10.1882 ст.
Умерла 2 октября 1882 г. в возрасте 45 лет от “общего прогрессивного паралича”. Похоронена на Смоленском православном кладбище. Отпевали в Екатерининском соборе В.О.