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Топильская Дарья Зосимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

02.10.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топильский Илья Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1855 ст.

Сын: Топильский Александр Ильич

Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1857 ст.

Сын: Топильский Степан Ильич

Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
По Справочная книга о лицах С.–Петербургского купечества в 1879 г., стр. 87 ему 21 год
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.

Сын: Топильский Федор Ильич

Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1864

Сын: Топильский Алексей Ильич

Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1877 ст.

Сын: Топильский Петр Ильич

Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Топильская Глафира Ильинична

Отец ребёнка: Топильский Илья Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лечение в госпитале
1881
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Фонд 389. Опись 1. Дело 812 20.09.1881–23.10.1881 Топильская Дарья Зосимовна ДОМ ПРИЗРЕНИЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ, УЧРЕЖДЕННЫЙ ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ III. СТАНЦИЯ УДЕЛЬНАЯ ФИНЛЯНДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО... Показать все
Смерть
02.10.1882 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умерла 2 октября 1882 г. в возрасте 45 лет от “общего прогрессивного паралича”. Похоронена на Смоленском православном кладбище. Отпевали в Екатерининском соборе В.О.

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