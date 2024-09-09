Тапильский Филимон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТапильский Филимон Афанасьевич

Тапильский Филимон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

До 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Тапильский Афанасий

Мать: не указана

Вычислено по Ревизской сказке купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Тапильский Герасим Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Тапильский Иван Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Вычислено по Ревизской сказке купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Тапильский Семен Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Смерть
1851
Дата смерти из Ревизской сказки купцов г. Сапожка 1858 г.
Место жительства
1858
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Упоминание
26.02.1858
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Купец г. Сапожка, упоминается в Ревизской сказке 1858 г.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.