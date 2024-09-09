Тапильский Филимон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1789
Отец: Тапильский Афанасий
Мать: не указана
Вычислено по Ревизской сказке купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Тапильский Герасим Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Тапильский Иван Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по Ревизской сказке купцов г. Сапожка 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Тапильский Семен Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Смерть
1851
Дата смерти из Ревизской сказки купцов г. Сапожка 1858 г.
Место жительства
1858
Ревизская сказка купцов г. Сапожка 1858 г.
Упоминание
26.02.1858
Купец г. Сапожка, упоминается в Ревизской сказке 1858 г.