Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Параскева Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марья Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
1813
Сын: Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Смерть
Неизвестно