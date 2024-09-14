Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Егоров

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марья Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Рождение ребёнка
1813

Сын: Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Смерть
Неизвестно

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