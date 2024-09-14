Прокопий Егоров
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Егор Козмин
Мать: Матрона Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена Прокопьева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Параскева Прокопьева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марья Прокопьева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Смерть
Неизвестно