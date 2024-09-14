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Прокопий Егоров

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Егор Козмин

Мать: Матрона Исаева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена Прокопьева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева Прокопьева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марья Прокопьева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно

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