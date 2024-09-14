Василий Прокопьев
Место рожденияд. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Прокопий Егоров
Мать: Ксения Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сусанна Васильева
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Целиков Константин Васильев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
04.04.1850
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Георгий Васильев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Смерть
Неизвестно