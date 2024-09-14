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Василий Прокопьев

Место рождения

д. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Прокопий Егоров

Мать: Ксения Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сусанна Васильева

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Целиков Константин Васильев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
04.04.1850

Сын: Целиков Феодор Васильев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Георгий Васильев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Смерть
Неизвестно

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