Красникова (Егорова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения11.08.1920
Дата смерти13.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920
Отец: Егоров Александр Иванович
Мать: Егорова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Между 25.09.1946 и 26.09.1946
Дочь: Угинова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Красников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Красников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Красников Иван Михайлович
Бракосочетание
18.05.1959
Бессоново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красников Иван Михайлович
Смерть
13.09.1986