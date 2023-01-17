Красникова (Егорова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасникова (Егорова) Анна Александровна

Красникова (Егорова) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.08.1920

Дата смерти

13.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920

Отец: Егоров Александр Иванович

Мать: Егорова Вера Семеновна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 25.09.1946 и 26.09.1946

Дочь: Угинова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Красников Иван Михайлович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Красников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Красников Иван Михайлович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.05.1959

Муж: Красников Иван Михайлович

Бессоново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красников Иван Михайлович

Смерть
13.09.1986
Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close