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Егорова Вера Семеновна

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Место рождения

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.10.1892

Дата смерти

01.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.08.1913 ст.

Муж: Егоров Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1920

Дочь: Красникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1926

Дочь: Никитина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1937

Сын: Егоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Нина Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.02.1977
Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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