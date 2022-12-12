Егорова Вера Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.10.1892
Дата смерти01.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1913 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1920
Дочь: Красникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1926
Дочь: Никитина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1937
Сын: Егоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Нина Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Смерть
01.02.1977