Егоров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Александр Иванович

Егоров Александр Иванович

avatar

Место рождения

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

22.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.08.1913 ст.

Жена: Егорова Вера Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1920

Дочь: Красникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1926

Дочь: Никитина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1937

Сын: Егоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Нина Александровна

Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна

Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.08.1955
Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close