Егоров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти22.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1913 ст.
Жена: Егорова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
11.08.1920
Дочь: Красникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
16.11.1926
Дочь: Никитина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
19.01.1937
Сын: Егоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Нина Александровна
Мать ребёнка: Егорова Вера Семеновна
Смерть
22.08.1955